Torneo Regional Amateur: Embajadores perdió en el inicio de los Octavos de Final

Embajadores inició la instancia de Play-Off del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A y fue con derrota ante Deportivo Norte.

El CEO no pudo con Deportivo Norte y cayó 1 a 0 en la ciudad balnearia donde comenzó la serie de Octavos de Final de la Región Pampeana Sur. En el “Carlos H. Miori” de Mar del Plata, el único gol de la tarde fue de Marco Miori cuando la primera mitad del cotejo estaba por llegar a su fin.

La revancha, la venidera semana en el Tete Di Carlo donde los dirigidos por Fernando Di Carlo están obligados a ganar.