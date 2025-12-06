Torneo Regional Amateur: Embajadores perdió en el inicio de los Octavos de Final | Infoeme
Sabado 06 de Diciembre 2025
 deportes
 Torneo Regional Amateur
 6 de Diciembre de 2025

Torneo Regional Amateur: Embajadores perdió en el inicio de los Octavos de Final

En la tarde de este sábado, Embajadores inició la llave de Octavos de Final del Torneo Regional Amateur y fue con derrota en Mar del Plata.

Foto: La Capital

Embajadores inició la instancia de Play-Off del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A y fue con derrota ante Deportivo Norte.

 

El CEO no pudo con Deportivo Norte y cayó 1 a 0 en la ciudad balnearia donde comenzó la serie de Octavos de Final de la Región Pampeana Sur. En el “Carlos H. Miori” de Mar del Plata, el único gol de la tarde fue de Marco Miori cuando la primera mitad del cotejo estaba por llegar a su fin.

 

La revancha, la venidera semana en el Tete Di Carlo donde los dirigidos por Fernando Di Carlo están obligados a ganar.

 

