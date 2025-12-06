Mundial 2026: Argentina con días, horas y escenarios confirmados

En las últimas horas de este sábado se confirmó la agenda oficial con las sedes, días y horarios de cada país en el próximo campeonato del mundo que tendrá estructura inédita.

El Mundial 2026 que tendrá por primera vez 48 equipos contempla tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey y la acción dará comienzo el 11 de junio en México.

Luego de la confirmación del Grupo para la “Scaloneta”, ya quedó establecido, el orden, la sede y los horarios que deberá afrontar la campeona defensora.

El fixture del Grupo J

Fecha 1 – martes 16/06

22:00 hs. (hora argentina): Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium

Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium

Fecha 2 – lunes 22/06

14:00 hs. (hora argentina) Argentina vs. Austria – Dallas Stadium

Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium

Fecha 3 – sábado 27/06

23: 00 hs. (hora argentina) Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium

Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium