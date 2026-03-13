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 - 13 de Marzo de 2026 | 11:57

Grave denuncia y allanamiento en un centro terapéutico

Investigan el ejercicio ilegal de la medicina, falsificación y usurpación de títulos dentro del espacio "La Trinidad". La DDI secuestró elementos de interés para la causa.

Una grave denuncia derivó este jueves en un allanamiento en el centro terapéutico y de formación profesional La Trinidad, ubicado en Dorrego al 2800.  

Según informó la justicia, la causa se inició a raíz de una denuncia presentada electrónicamente por la Dra. Graciela Jaqueline González contra el representante legal del Centro Terapéutico, José Luis Álvarez Campo, por los delitos de “usurpación de títulos u honores”, “ejercicio ilegal de la medicina” y “falsificación o adulteración material de documentos”.

 

Tras la denuncia desde el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de la Dra. Fabiana San Román se pidió la intervención de la UFI Nº10 de la fiscal Mariela Viceconte. 

 

En el procedimiento, del que también participó Sub DDI, se secuestraron dispositivos móviles (celulares y computadoras portátiles), historias clínicas de pacientes, registros de atención y un sello perteneciente a la Dra. González. Además de documentación de interés para la causa. 

 

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