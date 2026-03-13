Fortín Tradicionalista organizó un convocante Torneo Individual

El Torneo Individual de Damas organizado por Fortín Tradicionalista, fue un éxito rotundo que reunió a 42 participantes.

Natalia Limardo se consagró campeona del Individual de Damas luego de vencer en una final dramática a Guadalupe Serantes por 12 a 11.

En una final apasionante, Limardo, representante de Metropolitana, superó a la jugadora local Guadalupe Serantes por un ajustado 12 a 11, en un partido que se definió en los últimos lanzamientos.

El certamen que reunió a un importante número de jugadoras también dejó a Erika Quinteros, María Parache, Lucía Roblin, Dora Guillermo, Belén Pagani y Danna García en las principales posiciones.