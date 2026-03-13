En Pringles, el Municipio cobrará los gastos de salud a quienes causen accidentes

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, presentó un proyecto de ordenanza impulsado de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo y el bloque Juntos - La Libertad Avanza. La propuesta busca un objetivo de estricta justicia presupuestaria: recuperar los gastos hospitalarios generados por accidentes donde el protagonista haya actuado con negligencia absoluta.

Durante el anuncio, Matzkin fue tajante: "Los vecinos pagan sus impuestos y tasas, y no hay derecho de que alguien, por su conducta absolutamente irresponsable y lesiva, use los recursos de los demás para curarse". Según detalló, el año pasado el municipio atendió seis casos de este tipo, con costos que oscilaron entre los 10 y 40 millones de pesos por paciente, sumando un total aproximado de 150 millones de pesos anuales que hoy recaen sobre la comunidad.

Atención garantizada, pero con obligación de pago

Las autoridades aclararon que el Hospital Municipal seguirá atendiendo a todas las personas por igual en la urgencia. Sin embargo, una vez finalizada la prestación médica, se iniciará el proceso de cobro. Todo lo recaudado por esta vía regresará directamente al presupuesto del hospital para equipamiento y mantenimiento de servicios.

Sanciones severas y "Castigo Social"

Para quienes se nieguen a saldar la deuda, el proyecto prevé medidas drásticas:

Corte total de beneficios: Se suspenderán todos los programas y ayudas municipales que reciba el infractor

Exclusión de viviendas: El deudor quedará inhabilitado para participar de sorteos o listados de viviendas sociales.

Responsabilidad de los padres: Si el infractor es menor de edad, la deuda y las sanciones (como la quita de beneficios) recaerán directamente sobre su grupo familiar.

Vía ejecutiva: El Municipio podrá emitir un certificado de deuda para iniciar demandas legales y embargos de manera ágil.

Un plan integral de seguridad

Sergio Jackson remarcó que esta medida no es aislada, sino parte de un plan que incluye controles de alcoholemia diarios, más de 200 cámaras de seguridad y el éxito de "Ojos en Alerta", que ya cuenta con 2.500 vecinos adheridos. "Si no lo pueden comprender de manera educada, vamos a tener otro tipo de acciones para que lo comprendan", concluyó el Intendente. (Con información de Diario El Orden)