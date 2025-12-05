La "Scaloneta" tiene rivales para el Mundial 2026 | Infoeme
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 19:25hs
31°
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 19:25hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 5 de Diciembre de 2025 | 17:23

La "Scaloneta" tiene rivales para el Mundial 2026

En la jornada de este viernes, se realizó el sorteo de grupos para los equipos participantes en el Mundial 2026 y la Selección Argentina conoció a sus rivales.

En un gran evento se sortearon los grupos de la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio del 2026 y Argentina encabeza el Grupo J.

 

La “albiceleste” deberá jugar en la Región Centro y Oeste y como campeona del mundo encabezó grupo, será el J junto a Argelia, Austria y Jordania.

 

 

Si bien habrá que esperar al sábado para conocer el fixture al detalle, lo cierto es que el primer boceto de la FIFA indica que los encuentros serían el 16, 22 y 27 de junio en Kansas City, Dallas o San Francisco. 

 

Lo que sí está confirmado en el primer Mundial con 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro selecciones es el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca del Distrito Federal y la Final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME