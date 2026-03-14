Básquet Local: San Martín, el “1” y el Interzonal con finalistas

La competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo definiciones en una jornada de cuatro partidos.

En el gimnasio de San Martín, hubo triunfos para el "León Serrano" que se aseguró el primer puesto de la clasificación en un mano a mano ante Ferro y El Fortín en el primer turno ante el ya eliminado Pueblo Nuevo B.

Por otro lado, en Bolívar, Deportivo Argentino y Chacarita aseguraron su lugar en la Final de la Zona Interzonal en dos disputadísimos duelos. El elenco de Pehuajó doblegó a Racing de La Madrid y el de Azul, en suplementario, hizo lo propio ante el local.

Los resultados:

Zona Olavarría:

Pueblo Nuevo “B” 47 – 94 El Fortín

San Martín 77 – 60 Ferro

Zona Interzonal:

Semifinales

Argentino 69 – 60 Racing (L)

Chacarita 81 (69) – 80 (69) Sport Club Trinitarios