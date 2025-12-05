Se realizó la charla “Acompañar el final de la vida” en la Facultad de Ciencias de la Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud llevó adelante la charla “Acompañar el final de la vida”, un espacio de reflexión y aprendizaje que tuvo lugar el pasado miércoles en el SUM de la Facultad.

El encuentro estuvo a cargo de Gloria Miguens, reconocida enfermera profesional especializada en final de vida, quien compartió herramientas y perspectivas para abordar estos momentos tan significativos desde una mirada humana, respetuosa y profesional.

Durante la actividad se trabajaron temas como:

Cómo acompañar un final de vida desde un enfoque centrado en la persona.

Botiquín de herramientas básicas en duelo, destinado a quienes transitan pérdidas.

El valor de los rituales y símbolos en el final de la vida y su potencia para elaborar el dolor.

Claves para transitar la pérdida de un paciente, ser querido o familiar desde un lugar consciente y cuidado.

La propuesta fue impulsada por estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina, en el marco del trabajo final de la asignatura Salud Pública, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo para comprender y acompañar mejor estos procesos vitales.

La actividad fue abierta y gratuita, y contó con la participación de miembros de la comunidad, estudiantes y profesionales de la salud. En los próximos días estarán disponibles los certificados de participación.