Se realizó la charla “Acompañar el final de la vida” en la Facultad de Ciencias de la Salud | Infoeme
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 19:24hs
31°
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 19:24hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  comunidad
 - 5 de Diciembre de 2025 | 18:37

Se realizó la charla “Acompañar el final de la vida” en la Facultad de Ciencias de la Salud

El encuentro estuvo a cargo de Gloria Miguens, reconocida enfermera profesional especializada en final de vida. La actividad fue abierta y gratuita.

La Facultad de Ciencias de la Salud llevó adelante la charla “Acompañar el final de la vida”, un espacio de reflexión y aprendizaje que tuvo lugar el pasado miércoles en el SUM de la Facultad.

El encuentro estuvo a cargo de Gloria Miguens, reconocida enfermera profesional especializada en final de vida, quien compartió herramientas y perspectivas para abordar estos momentos tan significativos desde una mirada humana, respetuosa y profesional.

 

 

Durante la actividad se trabajaron temas como:

  • Cómo acompañar un final de vida desde un enfoque centrado en la persona.

  • Botiquín de herramientas básicas en duelo, destinado a quienes transitan pérdidas.

  • El valor de los rituales y símbolos en el final de la vida y su potencia para elaborar el dolor.

  • Claves para transitar la pérdida de un paciente, ser querido o familiar desde un lugar consciente y cuidado.

La propuesta fue impulsada por estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina, en el marco del trabajo final de la asignatura Salud Pública, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo para comprender y acompañar mejor estos procesos vitales.

La actividad fue abierta y gratuita, y contó con la participación de miembros de la comunidad, estudiantes y profesionales de la salud. En los próximos días estarán disponibles los certificados de participación.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME