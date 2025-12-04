Continúan los trabajos de reparación y puesta en valor del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”

El Municipio de Olavarría realiza de manera continua diversos trabajos de mantenimiento y puesta en valor del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, con el objetivo de brindar un espacio que reúna condiciones óptimas no sólo para quienes deban transcurrir por ese espacio, sino también para quienes se desempeñan allí a diario.

Las tareas son llevadas a cabo por personal municipal, que integra el equipo de mantenimiento del Hospital “Doctor Héctor Cura”. En el pasillo principal, al que se accede por calle Rivadavia, se llevó a cabo el recambio y pintado de placas, como así también la instalación de la nueva iluminación LED. Trabajos de idéntica índole se realizan también en el sector de maternidad.

Además, se realizaron tareas de iluminación sobre el sector de dársena de ambulancias de urgencias.

A la par, permanecen los trabajos de mantenimiento y embellecimiento que pueden verse sobre distintos espacios, con labores de pintura interior, pero también mantenimiento de molduras y aberturas.

Vale destacar, por último, que se trata de tareas que se despliegan de manera paralela a las obras y proyectos contemplados en el Plan de Inversión en Infraestructura y Tecnología Médica, que desde el inicio de la actual gestión municipal ha permitido incorporar sofisticado equipamiento en numerosos servicios.