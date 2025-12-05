En la Unidad 2 Sierra Chica elaboraron sillas, mesas y juegos didácticos para dos entidades educativas | Infoeme
 5 de Diciembre de 2025 | 18:41

En la Unidad 2 Sierra Chica elaboraron sillas, mesas y juegos didácticos para dos entidades educativas

Los internos que participan del mencionado programa tienen entre 18 y 21 años, y forman parte de diferentes intervenciones y capacitaciones en el proceso de una efectiva reinserción social

Jóvenes privados de la libertad en la Unidad 2 de Sierra Chica participaron de un emprendimiento solidario en el que elaboraron mesas, sillas y juegos didácticos para un Jardín Maternal y un Centro Educativo Complementario local.

La iniciativa se efectuó en el marco del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA) y alrededor de 20 jóvenes trabajaron en el taller de carpintería en la confección y acabado de mesas, sillas y juegos didácticos que fueron entregados al Jardín Maternal Ardillitas, al que concurren los hijos del personal penitenciario, y al CEC N° 3.

 

 

Los internos que participan del mencionado programa tienen entre 18 y 21 años, y forman parte de diferentes intervenciones y capacitaciones en el proceso de una efectiva reinserción social.

El trabajo de los privados de la libertad comenzó hace dos meses con la guía de Francisco, quien los capacitó en la confección de la producción, ya que aprendió el oficio estando en contexto de encierro y ahora tiene la oportunidad de transmitir sus conocimientos a sus compañeros ayudando a la reinserción social y laboral.

Cabe destacar que las autoridades de las instituciones que recibieron la producción valoraron el aporte, agradecieron a los jóvenes por su dedicación y compromiso con los que realizaron el material con un fin benéfico.

