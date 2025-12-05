Olavarría continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde de este viernes | Infoeme
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 9:43hs
23°
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 9:43hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  comunidad
 - 5 de Diciembre de 2025 | 09:06

Olavarría continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde de este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría durante la jornada de este viernes.

Según indicaron, durante la tarde, "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", añadieron.

Por otra parte, hay que destacar que durante la jornada la temperatura máxima alcanzará los 30º.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME