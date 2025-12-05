Olavarría continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde de este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría durante la jornada de este viernes.

Según indicaron, durante la tarde, "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", añadieron.

Por otra parte, hay que destacar que durante la jornada la temperatura máxima alcanzará los 30º.