Golf: jugaron la anteúltima fecha del Ranking anual

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para tres categorías.

La anteúltima fecha del Ranking “Destino Global” consagró a Miguel Stagnoli con 32 golpes en Hasta 13 de Hándicap tras ser favorecido en el desempate automático ante Mario Fonseca. Néstor Leiva con 35 golpes completó el podio.

Julio López con 31 golpes ganó en De 14 a 24 y fue escoltado por Leonardo Patane y Marcelo Alonso con 32 golpes.

En De 25 al Máximo el triunfo fue para Ricardo Tresarrieu con 30 golpes con Rubén Dattoli con 32 golpes y Ricardo De Beláustegui con 33 golpes como inmediatos perseguidores.

La actividad continuará el fin de semana con el Clausura “Axion Energy” y el lunes feriado, el Torneo “Kasco”, también será un Medal Play 18 hoyos.

Fuente: prensa CAE