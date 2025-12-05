Por cuestiones climáticas se suspendió la salida de “Monumentos, Parques y Paseos”

El Municipio de Olavarría informó la suspensión la salida recreativa enmarcada en el programa “Monumentos, parques y puentes”, que estaba pautada para realizarse este viernes 5 de diciembre, desde las 18:30 horas.

La medida fue tomada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Turismo, pero también con la intervención de la Dirección de Defensa Civil.

En este marco, recordaron que Olavarría, de acuerdo al comunicado emitido desde el Servicio Meteorológico Nacional, se encuentran dentro del área de influencia de un “alerta amarillo” por tormentas. La advertencia es para horas de la tarde, en la cual se pronostican “tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.