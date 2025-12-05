Más de 200 niños y niñas de Jardines Maternales Municipales recibieron sus diplomas de Egresados

Este viernes por la mañana, los Jardines Maternales Municipales celebraron con emoción y alegría los actos de egreso de los niños y niñas que concurren a las salitas de 2 años.

El acto contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola, la directora de Niñeces y Adolescencias Lucrecia Caresia y la coordinadora de los Jardines Maternales Municipales Verónica Brisioli.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Municipal, donde familias, docentes y equipos educativos compartieron una jornada marcada por el orgullo, los recuerdos y el cierre de una etapa fundamental en la primera infancia.

“Desde el equipo municipal trabajamos con tanto esfuerzo, respeto y ternura acompañando este acto de 200 egresaditos, en cada uno de los 13 Maternales Municipales que es su segunda casa. Trabajamos de manera integrada para que la formación en esa etapa importante de la vida suceda de la mejor forma posible”, manifestó el intendente Maximiliano Wesner.

Asimismo reafirmó que “lo más importante, que llegue el aprendizaje con amor, con ternura, con respeto, con cariño, con acompañamiento, con límites, pero desde el mayor profundo de los respetos que es lo que merece la primera infancia y por eso trabajamos todos los días. Les agradezco a todas las familias por confiar lo más preciado que tienen, sus hijos, que para nosotros también así lo es”.

“Les agradezco que estén presentes, celebren este momento tan importante en la vida de sus hijos como lo sentimos y lo celebramos nosotros, y también reconocer el profundo compromiso de trabajadores y trabajadoras municipales”, concluyó Wesner.

Participaron del acto 217 niñas y niños de las distintas sedes: Hornerito, Papa Francisco, Mi Casita, Rayito de Sol, Arco Iris, La Lomita, Rincón Feliz, Gotitas de Rocío, Los Niños Primero, Colores, Principito, Lucerito y Piruetas.

En el marco del acto, los egresaditos 2025 recibieron sus diplomas, en el marco de un clima que se vivió con mucha emoción y celebración junto a las familias.

En la oportunidad, además se realizó una distinción especial a las coordinadoras de los 13 Jardines Maternales Municipales, a modo de reconocimiento por su dedicación y compromiso durante todo el año.

Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos se destacó "el trabajo sostenido de los equipos docentes, así como la presencia cotidiana de las familias, quienes confían en los espacios municipales de cuidado y educación".