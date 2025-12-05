Protección Ciudadana llevó adelante nuevos controles en salidas educativas | Infoeme
Viernes 05 de Diciembre 2025
Viernes 05 de Diciembre 2025
Olavarría
 comunidad
 5 de Diciembre de 2025

Protección Ciudadana llevó adelante nuevos controles en salidas educativas

Se trató de test de alcoholemia a conductores. El servicio se realiza de manera preventiva y permanente desde el área.

En las últimas horas se realizaron nuevos controles de alcoholemia a conductores de viajes programados por distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad.

Estas salidas fueron protagonizadas por integrantes de las comunidades educativas de las Escuelas Primarias N° 57 y 60, además del Colegio San Antonio.

Al constatar que los choferes no tenían dosaje de alcohol en sangre se les permitió continuar con la actividad tal como estaba programada.

Vale destacar que se trata de una labor preventiva que se realiza de manera regular, al tomar conocimiento de este tipo de salidas. No obstante, se recuerda que se trata de un servicio a la comunidad, por lo que las instituciones interesadas pueden requerir estos controles o asesorarse vía telefónica al número 2284 201687, o al correo electrónico proteccionciudadana@olavarria.gov.ar. También se lo puede hacer en la sede de la mencionada Subsecretaria, ubicada sobre Coronel Suárez 850.

Cabe recordar que se trata de un servicio preventivo y gratuito que es desplegado a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio, en articulación con la policía de la Provincia de Buenos Aires.

