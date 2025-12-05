Los Premios Olimpia 2025, con nominados locales

La gala anual que reúne a los mejores deportistas argentinos tiene sus nominados.

El Círculo de Periodistas Deportivos anunció en la tarde del pasado jueves las ternas de los Premios Olimpia 2025, que reconocen a los atletas argentinos más destacados del año. La ceremonia se realizará el lunes 22 de este mes en la Usina del Arte, y será transmitida en vivo por TyC Sports.

La edición 2025 llega con novedades significativas, entre ellas la incorporación de una nueva categoría: esports, reflejo del crecimiento sostenido de las disciplinas electrónicas y su impacto en las audiencias más jóvenes. Además, se instituye por primera vez el Premio Inspiración, una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador.

Entre los deportistas que aspiran llevarse la estatuilla vuelve a ver presencia olavarriense ya que se encuentran ternados Federico Chingotto y Agustín Vernice.

Los ternados:

• Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

• Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

• Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

• Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

• Básquet: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

• Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

• Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

• Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

• Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

• Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

• Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

• Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

• Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

• Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

• Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

• Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

• Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

• Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

• Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

• Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

• Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

• Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

• Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

• Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

• Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

• Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

• Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

• Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

• Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

• Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

• Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

• Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

• Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas

• Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

• Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

• Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

• Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

• Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

• Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

• Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

• Vóley: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

• Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo