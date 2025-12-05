Los Premios Olimpia 2025, con nominados locales

La gala anual que reúne a los mejores deportistas argentinos tiene sus nominados.
El Círculo de Periodistas Deportivos anunció en la tarde del pasado jueves las ternas de los Premios Olimpia 2025, que reconocen a los atletas argentinos más destacados del año. La ceremonia se realizará el lunes 22 de este mes en la Usina del Arte, y será transmitida en vivo por TyC Sports.
La edición 2025 llega con novedades significativas, entre ellas la incorporación de una nueva categoría: esports, reflejo del crecimiento sostenido de las disciplinas electrónicas y su impacto en las audiencias más jóvenes. Además, se instituye por primera vez el Premio Inspiración, una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador.
Entre los deportistas que aspiran llevarse la estatuilla vuelve a ver presencia olavarriense ya que se encuentran ternados Federico Chingotto y Agustín Vernice.
Los ternados:
• Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
• Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
• Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
• Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
• Básquet: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
• Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
• Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
• Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
• Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
• Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
• Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
• Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
• Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
• Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
• Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
• Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
• Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
• Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
• Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
• Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
• Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
• Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
• Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
• Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
• Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
• Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
• Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
• Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
• Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
• Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
• Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
• Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
• Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas
• Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
• Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
• Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
• Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
• Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
• Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
• Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
• Vóley: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
• Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo