Lanzan aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas para Olavarría

En la tarde de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMS) emitió un aviso a muy corto plazo para todo el Partido y otros distritos de la región. En paralelo, rige una alerta amarilla para este noche, también por tormentas.

En la tarde de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMS) actualizó el sistema de advertencia y emitió un aviso a muy corto plazo para todo el Partido y otros distritos de la región.

El mismo es por tormentas fuertes con intensas ráfagas y ocasional caída de granizo; y afectará a Olavarría, Bolívar, General Alvear y Tapalqué.

Al ser lanzado pasadas las 18 horas, tendrá un validez hasta dos (2) horas posteriores desde la emisión, es decir que se prevén precipitaciones hasta las 20 horas, aproximadamente.

 

 

En paralelo, rige una alerta amarilla para este noche, también por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos", explicó el organismo.

Asimismo, se esperan "valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

 

 

