Liga Pre-Federal: Santa Rosa estiró las “Semis” | Infoeme
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 22:24hs
23°
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 22:24hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 4 de Diciembre de 2025 | 19:23

Liga Pre-Federal: Santa Rosa estiró las “Semis”

Obligado a ganar, Santa Rosa descontó en la serie de Semifinales del Torneo Provincial de Entre Ríos. Mauricio Pane fue la máxima figura.

Foto: Prensa Santa Rosa

En la noche del jueves, Santa Rosa logró el triunfo que necesitaba para seguir con chances en la Liga Pre-Federal de Entre Ríos.

 

Santa Rosa derrotó 79 a 70 a Urquiza en Chajarí y no solo descontó en la serie, sino que se quedó con el invicto del equipo de Santa Elena.

 

La “Tormenta” encontró en Mauricio Pane a su figura determinante. El perimetral firmó 27 puntos producto de 4-5 dobles y 6-10 triples y 7 rebotes, liderando una producción que mantiene viva la ilusión de llevar la definición al quinto juego.

 

Además, el olavarriense que jugó 34:55 minutos dio una asistencia y recuperó una pelota.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME