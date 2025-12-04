Liga Pre-Federal: Santa Rosa estiró las “Semis”

En la noche del jueves, Santa Rosa logró el triunfo que necesitaba para seguir con chances en la Liga Pre-Federal de Entre Ríos.

Santa Rosa derrotó 79 a 70 a Urquiza en Chajarí y no solo descontó en la serie, sino que se quedó con el invicto del equipo de Santa Elena.

La “Tormenta” encontró en Mauricio Pane a su figura determinante. El perimetral firmó 27 puntos producto de 4-5 dobles y 6-10 triples y 7 rebotes, liderando una producción que mantiene viva la ilusión de llevar la definición al quinto juego.

Además, el olavarriense que jugó 34:55 minutos dio una asistencia y recuperó una pelota.