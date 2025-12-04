Volvió la Liga Nacional con victorias para La Unión y Ferro

La máxima categoría del básquet nacional reinició con tres partidos y fue con doble presencia olavarriense y festejos.

Cuarta victoria en fila para Ferro Carril Oeste que se consolida como único puntero. Fue 98 a 86 frente a Unión en Caballito.

En el “Verdolaga” y tras estar ausente en el último partido, regreso Alejandro Diez con 7:22 minutos y 1 rebote.

Por otro lado, en el Cincuentenario de Formosa, La Unión le ganó a Instituto 82 a 58 con una notable superioridad que se evidenció de principio a fin.

La “U” dominó el juego desde un 14 a 1 en los primeros 4 minutos del partido, se impuso en cada uno de los cuartos, terminó sacando una máxima de 30 y tuvo en Mariano Marina uno de los máximos anotadores.

El base olavarriense terminó el partido con 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero en 20:30 minutos en la cancha.