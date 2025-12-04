Impusieron el nombre de “Juan José Maceo” al puente de la calle Necochea

En la tarde del miércoles se llevó a cabo el acto protocolar en el que se impuso el nombre de “Juan José Maceo” al puente ubicado sobre calle Necochea, que precisamente permite no sólo dar acceso al barrio Pueblo Nuevo, sino también arribar al club homónimo que Maceo supo presidir por años y dejar su legado.

El acto contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, dirigentes, referentes e integrantes de la entidad albiverde, como así también funcionarios municipales, concejales y un importante acompañamiento de la comunidad local.

La medida se enmarcó en la Ordenanza 5588/25, que surgió del pedido de vecinos de Pueblo Nuevo para rendir homenaje a quien durante 35 años encabezó el club ubicado sobre Necochea y Chacabuco, acompañando el desarrollo y crecimiento de ese sector de la ciudad. La propuesta fue acompañada de manera unánime por el Concejo Deliberante, y luego ratificada por el Ejecutivo local.

“Un puente que hoy tiene nombre y apellido, tiene identidad. La identidad de nuestra querida Olavarría, esa Olavarría que construimos entre todos. Entre las instituciones, los deportistas, los dirigentes, la familia, los funcionarios, los concejales, toda la comunidad. Yo creo que este encuentro es ese fiel reflejo de lo que queremos”, expresó el intendente de Olavarría.

Luego, puso en valor el camino transitado por el club. “Ese gimnasio que nació y que no paró de crecer. Quienes vinieron continuaron con ese mandato, porque hubo un crecimiento muy fuerte de ese querido club, que continuó para San Martín al fondo y que dejó de ser un club de barrio. Pasó a ser un club de la ciudad, de nuestro partido de Olavarría. Pasó a tener más deportistas, profes, dirigentes, socios, disciplinas”.

“Hizo raíz en nuestra ciudad, en nuestro Partido. Este cartel que tiene un nombre y apellido muy fuerte para el deporte de Olavarría, para quienes dedican tanto tiempo a esto que amamos, que es el deporte, que sin lugar a dudas desde el lugar más desposeído, que es dar el tiempo por el prójimo, por los otros. Como intendente municipal lo valoro profundamente, en nombre de Juan José Maceo, a todos los dirigentes deportivos, sociales de nuestra comunidad que dedican ese tiempo al deporte, a la cultura, a la recreación y que hacen de esta ciudad una ciudad más digna todos los días”, concluyó Wesner.