En una jornada especial, colocarán y encenderán el árbol de Navidad en el Paseo Jesús Mendía

El próximo lunes 8 de diciembre, a las 20:30 horas, se llevará a cabo en el Paseo Jesús Mendía una jornada navideña.

La propuesta está enmarcada en la colocación y encendido del árbol de Navidad, que estará emplazado frente al Palacio Municipal San Martín, y contará con la participación del Ensamble de Folklore de la Escuela Municipal de Música y el Ballet Folklórico Municipal quienes interpretarán la emblemática obra “Navidad Nuestra”, de Ariel Ramírez.

Finalizada la presentación, se procederá a realizar el encendido del árbol de Navidad que, nos introduce en el ambiente navideño que forma parte del patrimonio de nuestras comunidades: un ambiente de ternura, de compartir y de intimidad familiar.

“Navidad nuestra” es una obra del compositor argentino Ariel Ramírez, escrita en 1964, con textos del poeta argentino Félix Luna, que se ha convertido en una obra clave dentro del cancionero popular argentino. Ramírez hace una reinterpretación de la Navidad, en una obra donde se recogen seis hitos del evangelio, incorporando elementos musicales y culturales de Argentina, lo que representa la identidad nacional.