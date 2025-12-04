Entre navidad y año nuevo, los empleados Municipales tendrán cuatro días de asueto | Infoeme
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 17:48hs
34°
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 17:48hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  comunidad
 |  fiestas fin de año
 - 4 de Diciembre de 2025 | 15:08

Entre navidad y año nuevo, los empleados Municipales tendrán cuatro días de asueto

El Municipio decretó asueto para los días 24, 26 y 31 de diciembre, además del 2 de enero del 2026. No obstante, los servicios esenciales estarán garantizados. 

El Municipio informó que decretó asueto para los trabajadores municipales de cara a las fiestas de fin de año con el objetivo de que puedan pasar las fiestas con sus familias y seres queridos.

Según detallaron, los empleados del Municipio no trabajarán los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, además del 2 de enero de 2026. En tanto, los días 23 y 30 de diciembre de 2025 se trabajará en el horario habitual.

Vale destacar que desde el Ejecutivo se arbitrarán los medios necesarios para garantizar la continuidad de los servicios esenciales que son brindados desde el Municipio.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME