Entre navidad y año nuevo, los empleados Municipales tendrán cuatro días de asueto

El Municipio informó que decretó asueto para los trabajadores municipales de cara a las fiestas de fin de año con el objetivo de que puedan pasar las fiestas con sus familias y seres queridos.

Según detallaron, los empleados del Municipio no trabajarán los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, además del 2 de enero de 2026. En tanto, los días 23 y 30 de diciembre de 2025 se trabajará en el horario habitual.

Vale destacar que desde el Ejecutivo se arbitrarán los medios necesarios para garantizar la continuidad de los servicios esenciales que son brindados desde el Municipio.