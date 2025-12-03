Fútbol Menor: volvió el Torneo Final con seis partidos

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas tuvo acción en dos escenarios para marcar el comienzo de una nueva fecha.
En el Tete Di Carlo, Embajadores sumó más que Ferro en los tres duelos disputados y en el Complejo de Colonias y Cerros, el “Tricolor” no pudo hacer valer su localía.
La actividad continuará el próximo sábado para las dos zonas.
Los resultados:
En Décima:
Embajadores 1 – 0 Ferro
En Octava:
Colonias y Cerros 1 – 4 Municipales
En Séptima:
Colonias y Cerros 1 – 1 Embajadores
Embajadores 1 – 1 Ferro
En Sexta
Embajadores 2 – 1 Ferro
En Quinta:
Colonias y Cerros 2 – 5 Municipales