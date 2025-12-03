Fútbol Menor: volvió el Torneo Final con seis partidos

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas tuvo acción en dos escenarios para marcar el comienzo de una nueva fecha.

En el Tete Di Carlo, Embajadores sumó más que Ferro en los tres duelos disputados y en el Complejo de Colonias y Cerros, el “Tricolor” no pudo hacer valer su localía.

La actividad continuará el próximo sábado para las dos zonas.

Los resultados:

En Décima:

Embajadores 1 – 0 Ferro

En Octava:

Colonias y Cerros 1 – 4 Municipales

En Séptima:

Colonias y Cerros 1 – 1 Embajadores

Embajadores 1 – 1 Ferro

En Sexta

Embajadores 2 – 1 Ferro

En Quinta:

Colonias y Cerros 2 – 5 Municipales