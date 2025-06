Con la sanción de una ordenanza y la aprobación de resoluciones, el HCD realizó la Octava Sesión Ordinaria del 2025

Este jueves, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizó la octava sesión ordinaria del período 2025 en su nuevo recinto del cuerpo ubicado en el Centro de Convenciones Olavarría (CCO).

La jornada comenzó con una sesión especial para tratar el pedido de licencia de María José Gonzáles desde el día 4 al 6 de agosto y la incorporación en su remplazo de María Belén Vergel.

Iniciada la sesión ordinaria, los ediles sancionaron la ordenanza N°5588/25 impulsada por vecinos del barrio Pueblo Nuevo que establece la imposición del nombre "Juan José Maceo" al puente de la calle Necochea entre Riobamba y Almirante Brown.

"Quiero destacar la trascendencia de Juan Maceo para la historia de Pueblo Nuevo y Olavarría. Siempre traía ideas para que haya actividades en el barrio cuando la mayoría de los vecinos no teníamos acceso a las actividades privadas", destacó Carlos Bianchi en cuarto intermedio y agregó: "Juan Maceo fue 35 años presidente de Pueblo Nuevo pero antes fue dirigente del club, luchando para que los demás sean felices".

La jornada continuó con la aprobación de una resolución presentada por el bloque UxP para declarar como vecino destacado al Dr. Antonio Guillermo Marcone por su trayectoria médica y deportiva ya que recientemente logró el récord de medallas ganadas en los “Medigames” diputados en España.

En cuarto intermedio, "Coco" Marcone manifestó: "La competencia es una circunstancia lo más importante es la constancia y el ritmo de vida practicando deportes todos los días. Así me mentalicé, no hay excusas para no salir".

También se declaró de interés legislativo la 19° edición del Torneo de Invierno de Fútbol Infantil "Copa Amadeo Bellingeri" a realizarse del 21 al 25 de julio en el predio del Club Social y Deportivo El Fortín.

Posteriormente fue declarado como vecino destacado al basquetbolista olavarriense Alejandro Diez quien recientemente se convirtió en el cuarto jugador argentino en la historia en alcanzar los mil partidos en la Liga Nacional de Básquet.

A continuación, el cuerpo aprobó un pedido de informes con respecto a la habilitación otorgada a la empresa de emergencias médicas Samak, a propuesta del bloque UCR.

Por impulso del mismo bloque se aprobó una resolución solicitando al Ejecutivo informes semestrales de la Asociación Voluntarios de Olavarría respecto a la utilización de los fondos municipales que solventan a la institución.

Asimismo, se sancionó un pedido de informes del mismo espacio con respecto a la situación institucional actual del Instituto Tecnológico Olavarría (ITECO).

Posteriormente se aprobó por mayoría, con el voto negativo del bloque UxP, un proyecto de comunicación rechazando la "adhesión del STMO a la marcha convocada el pasado 18 de junio".

Por último, los ediles aprobaron un pedido de informes con respecto al "Programa Municipal de Acompañamiento de Residencias de Adultos Mayores".