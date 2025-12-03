Gonzalo Aman a la Selección Argentina: jugará el Sudamericano U17

Gonzalo Aman fue elegido como uno de los 12 jugadores U17 que jugarán el venidero Campeonato Sudamericano con la Selección Argentina.

En la jornada de este miércoles, el cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez, anunció la lista de 12 jugadores para el torneo U17 que se disputará en Asunción, Paraguay desde el 10 al 14 de diciembre.

El plantel “albiceleste” que tiene al olavarriense Gonzalo Aman como uno de los representantes competirá por uno de los tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.

El deportista, actualmente en Peñarol de Mar del Plata, completó todas las instancias evaluativas disputas por el equipo de trabajo y dijo presente en varios amistosos del selectivo en Uruguay.

Los convocados: