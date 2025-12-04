Cómo funcionará la terminal de ómnibus en las fiestas de fin de año: cambios de horarios

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que los horarios de atención de la Terminal de Ómnibus de Olavarría, cambiarán durante las jornadas de las fiestas de fin de año.

Según detalló la coordinación de la Terminal, en acuerdo con los servicios que allí se prestan, se estableció que el espacio permanecerá cerrado desde las 18 horas del 24 de diciembre hasta las 11 horas del 25.

Asimismo, la misma dinámica se aplicará para fin de año: se cerrará a las 18 horas del 31 de diciembre hasta las 11 horas del 1 de enero del 2026.