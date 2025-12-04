Cómo funcionará la terminal de ómnibus en las fiestas de fin de año: cambios de horarios | Infoeme
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 13:39hs
33°
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 13:39hs
Olavarría
33°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Terminal de Ómnibus
 - 4 de Diciembre de 2025 | 12:46

Cómo funcionará la terminal de ómnibus en las fiestas de fin de año: cambios de horarios

El Municipio detalló cómo funcionará la Terminal en navidad y año nuevo, con cambios en el horario de atención al público. 

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que los horarios de atención de la Terminal de Ómnibus de Olavarría, cambiarán durante las jornadas de las fiestas de fin de año.

Según detalló la coordinación de la Terminal, en acuerdo con los servicios que allí se prestan, se estableció que el espacio permanecerá cerrado desde las 18 horas del 24 de diciembre hasta las 11 horas del 25.

Asimismo, la misma dinámica se aplicará para fin de año: se cerrará a las 18 horas del 31 de diciembre hasta las 11 horas del 1 de enero del 2026.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME