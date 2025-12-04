Más aulas y oficinas: Wesner recorrió la obra de ampliación de la Escuela N° 57

En la mañana de este jueves el intendente Maximiliano Wesner visitó la obra de ampliación de la Escuela N° 57 “Dámaso Arce”, un ambicioso proyecto que presenta visibles avances y que permitirá a toda la comunidad educativa de ese establecimiento poder disfrutar de condiciones óptimas de aprendizaje para estudiantes, pero también de labor al personal docente, auxiliar y administrativo.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio, Orfel Fariña, y el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez. En el lugar fueron recibidos por Mariana Román, directora del establecimiento ubicado sobre 9 de Julio y Canaveri, que recibe alumnos y alumnas de barrios tales como San Vicente Sur, Nicolás Avellaneda, Martín Fierro y sectores aledaños.

“Seguimos avanzando con el plan de infraestructura educativa en todo el Partido de Olavarría. Obras que van a cambiar la diaria de cada una de las personas que transitan espacios. Desde el Municipio entendemos la educación pública como una prioridad, por eso nuestro compromiso es seguir acompañándola, como lo hacemos incluso desde antes de ser gestión”, enfatizó el intendente municipal.

Vale destacar que la obra, enmarcada en la Licitación Pública N° 1/25, contempla la construcción de 2 aulas y 3 oficinas que conformarán el área administrativa.

A la par, se lleva a cabo también la reestructuración de parte del edificio, no solo para incorporar el nuevo sector administrativo, sino también sanitarios para personal docente y auxiliar, para personas con discapacidad, además de un depósito. El presupuesto destinado a la obra es de más de 230 millones de pesos.

Es tal la dimensión y la integralidad de la obra que incluye también la adición de una cocina y depósito junto al área de comedor. Para concretarlo se desmanteló la actual cocina y ese espacio se lo destinará por completo para el comedor.

Por último, se prevé también que, una vez finalizadas las obras en el sector, se ejecute la remodelación completa de la batería de sanitarios existente.