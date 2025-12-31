Mateo Clemente extendió su contrato en San Lorenzo

Durante este último día del 2025, Mateo Clemente renovó su contrato con San Lorenzo de Almagro y ahora estará ligado a la entidad hasta 2028.

Según medios especializados en la actualidad del “azulgrana”, Clemente renovó su vínculo por tres años y la entidad no buscará arquero en el mercado de pases.

Clemente se entrena con el primer equipo desde 2021, pero por la saturación que había en el puesto siempre bajaba para atajar en Reserva, donde tuvo buenos rendimientos. Incluso, durante el primer Torneo Proyección de este año fue el mejor en su puesto, elegido en el XI ideal de la competencia junto a Facundo Gulli.

Además, Damián Ayude lo conoce muy bien ya que lo entrenó durante toda su estadía en la Reserva del “Ciclón” y considerando la triple competencia y las convocatorias de Orlando Gill a la Selección de Paraguay, el olavarriense sería una importante pieza de recambio para el entrenador.

