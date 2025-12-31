Atleta “Fortinera” dirá presente en el selectivo nacional

Deportistas nacidos entre l 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 fueron convocados por la Confederación en el venidero mes de febrero para definir la delegación de atletas que representarán al país en Panamá.

La competición de Atletismo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se realizará del 22 al 25 de abril de 2026 en la Ciudad Deportiva Irving Saladino y de cara a definir el equipo, se realizará un selectivo.

Entre la numerosa lista de atletas y entrenadores y entrenadoras de todo el país fueron seleccionados por la Confederación Argentina de Atletismo, habrá presencia olavarriense, ya que aparece la citación para Úrsula Bellinzoni Gaite.

La atleta de El Fortín, según seguimiento realizado por los profesionales de la entidad reguladora del atletismo nacional tiene chances de poder acceder a la Selección Argentina para la cita internacional.

El selectivo que contará con 61 atletas se llevará a cabo el 7 y 8 de febrero en el evento “152 años de Mar del Plata” Evaluativo para Juegos Sudamericano de la Juventud y preparatorio de Mayores.

Luego de ese evaluativo quedará determinado el equipo según las plazas existentes que determinará el cuerpo técnico según marcas de referencia, posición en el ranking Sudamericano y de la WA y las posibilidades de medalla en Panamá.