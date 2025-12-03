Este domingo se realizará una campaña de adopción responsable de perros | Infoeme
Este domingo se realizará una campaña de adopción responsable de perros

Será de 17 a 19 en el Parque Mitre frente al Centro Cultural "San José" ubicado en Riobamba y Belgrano.

El Municipio informó que este domingo de 17 a 19 se realizará una nueva jornada de adopción y cuidado responsable de animales de compañía en el Parque Mitre, frente al Centro Cultural Municipal “San José” ubicado en la esquina de Riobamba y Belgrano.

Según detallaron, la actividad denominada “Adoptame Olavarría” fue impulsada por el área veterinaria de la Dirección de Bromatología junto a protectoras locales y se encuadra en la Campaña Municipal “Querer es Cuidar”, que tiene por objetivo promover el cuidado responsable de animales de compañía.

La finalidad es visibilizar y dar a conocer a la sociedad algunos de los perros que se encuentran alojados en el predio de Bromatología, los cuales han sido abandonados y rescatados de la vía pública, y así generar conciencia sobre los beneficios de la adopción de perros adultos, además de brindar consejos y herramientas necesarias para lograr el bienestar de perros y gatos de compañía los vecinos de la ciudad, como así también contribuir con la convivencia armónica de los animales y sus tutores en el espacio público.

 

