Este miércoles no se realizarán esterilizaciones en el Centro Veterinario Municipal

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Veterinaria, informa a la comunidad que este miércoles 3 de diciembre no se realizarán esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en el Centro Veterinario Municipal, ubicado en el predio de avenida Urquiza 5493.

La medida se debe la imposibilidad ocasionada por un corte programado en el suministro eléctrico por parte de Coopelectric. Las personas con turnos requeridos ya fueron debidamente contactadas y notificadas.

Se aclara que el Quirófano Veterinario funcionará normalmente y este miércoles atenderá, con turnos previamente acordados, en el barrio Facundo Quiroga II.

Se recuerda que para solicitar las castraciones se deben comunicar al 2284 579825 (línea fija) o al 2284 666400, vía de comunicación tanto para llamadas como por mensajes de WhatsApp.

Por consultas veterinarias, el Centro Municipal atiende de lunes a viernes en el horario de 11 a 13 horas, por orden de llegada.

