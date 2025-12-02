Coopelectric entregó premios a los adheridos a la factura

En la jornada de este lunes el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric Ignacio Aramburu, hizo entrega de las órdenes de compra por $ 150.000, a utilizar en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera, a los adheridos a la Factura Digital de los Servicios Eléctrico y Sanitario que resultaron ganadores del sorteo llevado a cabo durante la semana anterior. Se trata de la Sra. Pierina Andrea Peresan, Socio 68651 que resultó ganadora entre los adheridos a la Factura Digital hasta el 24/08/25; y la Sra. Maria Fantini, Socio 25054, quien fue ganadora entre los adheridos a partir del 25/08/25 (fecha en que se inició esta nueva campaña de adhesión).

Durante el encuentro, el Presidente del Consejo de Administración agradeció la presencia de ambas, su participación adhiriéndose a la factura digital y entregó los correspondientes premios, que fueron muy bien recibidos por parte de las ganadoras.

“Nuevamente aprovechamos para invitar a los asociados a continuar adhiriéndose porque la factura digital es práctica, segura, sencilla y principalmente contribuye al cuidado del medio ambiente” destacaron desde Coopelectric.

Recordamos que los asociados pueden registrarse en la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar) y desde allí seleccionar el submenú “Suministro” para adherir cada uno de ellos la factura digital. De esta manera, dejarán de recibir en su domicilio postal la factura en formato papel.

Para quienes ya están registrados en la Oficina Virtual, es más sencillo aún. Sólo deben ingresar a la Oficina Virtual con su usuario y contraseña, y desde el Submenú “Suministros”, clickear para realizar la adhesión”.

El próximo sorteo tendrá lugar a fines del mes de diciembre.