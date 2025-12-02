Reserva AFA: Mateo Mendía jugará la Final | Infoeme
Reserva AFA: Mateo Mendía jugará la Final

La Copa Proyección tiene a los finalistas del segundo torneo del año y será con presencia olavarriense ya que Boca Juniors será uno de los protagonistas.

Mateo Mendía volverá a jugar una definición en la División Reserva luego de que Boca Juniors se impusiera a River Plate en las Semifinales del Torneo Clausura.

 

Días atrás, se completó una nueva edición del Súperclásico y fue en las Semifinales del Torneo Clausura donde el “Xeneize” derrotó 2 a 0 a River en condición de local. Los goles del ganador fueron obra de Iker Zufiaurre y el capitán fue el lomanegrense Mateo Mendía.

 

Por otro lado, varios futbolistas locales pasaron una nueva instancia de evaluación del Departamento de Captación del Club Aldosivi.

 

 

Hasta Mar del Plata llegaron Mateo Maguna (categoría 2011) y Tiziano Salazar (categoría 2012) de El Fortín; Santino Corbalán, Thiago Céspedes y Tobías Diuono (categoría 2011) surgidos en Loma Negra y los “Chairas” Michael Rebolo (categoría 2012), Mateo Boivin y Joaquín Barrionuevo (categorías 2011).

 

