Barrio Sarmiento: Era buscado desde 2017 en Azul y lo encontró la UTOI en un operativo

En el marco de un operativo de saturación, personal policial de la UTOI que cumplía recorridas dinámicas a pie aprehendió a un hombre intensamente buscado en Azul.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, dicha aprehensión del hombre 37 años de edad se produjo días atrás en el Barrio Sarmiento.

El detenido poseía un pedido de captura por un “COMPARENDO COMPULSIVO POR HURTO” vigente desde el año 2017 a requerimiento del Juzgado Correccional N°1 a cargo del Dr. Álvarez de la ciudad de Azul.