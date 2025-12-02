Barrio Sarmiento: Era buscado desde 2017 en Azul y lo encontró la UTOI en un operativo | Infoeme
Martes 02 de Diciembre 2025 - 21:56hs
18°
Martes 02 de Diciembre 2025 - 21:56hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  policiales
 |  operativo de saturación
 - 2 de Diciembre de 2025 | 21:32

Barrio Sarmiento: Era buscado desde 2017 en Azul y lo encontró la UTOI en un operativo

Imagen Ilustrativa.

En el marco de un operativo de saturación, personal policial de la UTOI que cumplía recorridas dinámicas a pie aprehendió a un hombre intensamente buscado en Azul. 

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, dicha aprehensión del hombre 37 años de edad se produjo días atrás en el Barrio Sarmiento.

El detenido poseía un pedido de captura por un “COMPARENDO COMPULSIVO POR HURTO” vigente desde el año 2017 a requerimiento del Juzgado Correccional N°1 a cargo del Dr. Álvarez de la ciudad de Azul.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME