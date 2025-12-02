Obras para el Maxigimnasio “Bataraz”: techo, piso e inmediaciones 

La Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes inició con los trabajos de renovación del parquet del gimnasio principal del Parque Guerrero con una obra que demandará más de tres semanas y se suma a los trabajos que se han realizado en techo e inmediaciones a cargo de la Comisión Directiva.

Durante todo el 2025, el “Maxi” fue sujeto a importantes mejoras. Se reforzó una viga con una estructura metálica y se repararon las vigas de hormigón armado, que se habían visto afectadas por el ingreso de agua desde la cubierta superior.

Además, se renovaron las cañerías de desagües pluviales y se ejecutó la mejora de los ingresos e inmediaciones del mítico escenario transformando la obra en una de las inversiones más significativas de los últimos años en Estudiantes, pero para completar el año, ahora se modificará el parquet.

La obra de laqueado y mejora del piso es llevada a cabo por una empresa especializada en pisos deportivos y pretende estar lista para el 29 de diciembre cuando se reinaugure el edificio.

Fuente: Prensa CAE