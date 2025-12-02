Olavarría tendrá un nuevo monumento en homenaje a 60 años del último título de los Hermanos Emiliozzi

El próximo 5 diciembre se cumplirán 60 años de la última consagración de los Hermanos Emiliozzi en el Turismo Carretera, fue el cuarto título consecutivo logrado por Dante y Torcuato a bordo de la galera. En ese marco desde el área de Patrimonio del Municipio se anunció que se realizará un merecido homenaje, acorde a la huella que los “gringos” han dejado no sólo en el automovilismo nacional sino también en toda la comunidad olavarriense. Tal es así que se erigirán dos monumentos, que serán confeccionados por el reconocido escultor Andrés Zerneri, junto a artistas locales.

En este caso se rendirá el homenaje al título levantado un 5 de diciembre, hace 60 años. Familiares directos dieron su aprobación al proyecto que busca dar más visibilidad para que todas las personas que visiten la ciudad conozcan la historia, el monumento y también el Museo.

El monumento estará instalado en la rotonda de avenida Pringles y Ruta Nacional 226, precisamente frente al puente que lleva el nombre de “los gringos”. De acuerdo con lo que se anticipó, estará inspirado en la imagen fraterna y colaborativa que ellos transmitían y aún hoy en día transmiten y por otro lado la famosa galera. Se realizará en chapa recortada y tratada, con un estilo sobrio, moderno y de fuerte identidad visual, adecuados para emplazarse en el acceso principal de la ciudad. El diseño combinará presencia escultórica y sentido pedagógico, transmitiendo los valores de esfuerzo, innovación y trabajo en equipo. La primera etapa de construcción se desarrollará en el museo de sitio Hermanos Emiliozzi.

El dato distintivo es que se lo hará con la participación del reconocido escultor Andrés Zerneri, autor de obras emblemáticas de la escultura argentina contemporánea como el Monumento a Juana Azurduy (emplazado en Buenos Aires). Zerneri posee una trayectoria que conjuga arte público, formación y participación social, lo que encaja perfectamente con el espíritu de esta iniciativa. Zerneri es un artista con más de 25 años de experiencia en esta disciplina.

Vale destacar que la propuesta contempla la participación de artistas locales, que colaboraran en la realización, lo que permitirá enriquecer la obra y conocimientos a toda la comunidad.

Los Hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi marcaron su nombre en la historia del deporte motor nacional a fuerza de talento, conocimiento, esfuerzo y dedicación. Una verdadera gesta que los hizo vencedores en la máxima categoría del automovilismo nacional por cuatro años consecutivos. Fue durante los años 1962, 1963, 1964 y 1965, último título logrado por los gringos, quienes durante toda su trayectoria cosecharon más de 40 victorias en carreras que se realizaron en distintos puntos de todo el país, por caminos de los más desafiantes, ya que no solo hacia solo por carretera, sino también por trazados de tierra y vecinales, como aquel Gran Premio “Dos Océanos”, que comunicó el Atlántico con el Pacífico, la costa de Argentina con la del Chile, que también fue victoria para los hermanos Emiliozzi en 1965.

Masterclass

En el marco de esta actividad se llevará a cabo una masterclass gratuita de escultura a cargo de Andrés Zerneri, será el día sábado 6 de diciembre de 14:30 a 16:30 horas en el Centro Cultural San José. Estará dirigida a estudiantes, profesores y artistas, con cupo limitado y por orden de llegada.

Durante la actividad se verá un planteo de un modelado en arcilla de una figura humana, texturas, planos geometrización, expresión dinámica de las formas, morfología, espacios negativos, la escultura como discurso poético, el carácter de las formas. Los moldes, el bizcochados, la fundición, las patitas, la escultura monumental. Un repaso por el inmenso mundo de la tridimensión.