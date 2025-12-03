Pirotecnia cero: habrá multas, decomiso y clausuras a quienes vendan o usen fuegos artificiales

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, el Municipio -amparado por la Ordenanza Municipal 4055/16- recordó la prohibición del uso, tenencia, depósito y comercialización de pirotecnia sonora en todo el Partido.

En este marco, el Municipio indicó que se reforzarán los controles para hacer cumplir dicha Ordenanza: en Olavarría no se puede guardar, comprar, vender ni encender pirotecnia sonora; con el fin de proteger la salud humana y animal. Se establecen multas, decomiso y clausuras en caso de incumplimiento, según lo dispuesto en los artículos 11 y 12 (OM 4055/16).

En este sentido, recordaron que se encuentra vigente para denuncias la línea VER (Vecinos en Red), aquellas personas interesadas en sumarse a esta línea de contacto lo pueden hacer enviando únicamente un mensaje a través de WhatsApp al número 2284 544817.

Cabe destacar que las personas con condición de espectro autista, problemáticas del neurodesarrollo y otras condiciones médicas, presentan hipersensibilidad auditiva. Esto significa que poseen una extrema sensibilidad o reacción exagerada frente a los estímulos auditivos del entorno. Por ello pueden sentirse abrumadas o angustiadas ante estímulos sonoros que otros pueden ignorar o tolerar fácilmente. Esta reacción puede generar ansiedad, angustia, conductas agresivas hacia uno/a mismo/a hacia los demás y aislamiento social.

Lo mismo ocurre con los animales: al oír ruidos tan violentos, se esconden, tiemblan, babean, no comen, entran en terrible pánico, pueden salir corriendo sin rumbo y sin que nada los detenga, pueden llevarse por delante vidrios, puertas y perderse en la vía pública.

El Municipio de Olavarría junto a distintas organizaciones e instituciones hacen un llamado a toda la comunidad a reflexionar y no comprar pirotecnia de ningún tipo para garantizar que todos puedan pasar las fiestas en paz.