Nueva jornada de Barrio por Barrio en Luz y Fuerza y Facundo Quiroga

Este miércoles se concretó una nueva jornada del Programa Municipal Barrio por Barrio, que en esta ocasión recorrió Luz y Fuerza y Facundo Quiroga, y sectores aledaños. Tal es así que en la Escuela 80, junto a proteccionistas locales, se llevó a cabo una charla para la comunidad educativa sobre cuidado responsable de animales de compañía, otro servicio que se incorporó recientemente al dispositivo de abordaje territorial e integral.

En esta ocasión el punto de encuentro, pero también gestión de trámites, fue el Centro Integrador Comunitario ubicado en Daireuax y Houssay.

Allí, quienes se acercaron pudieron llevar adelante, por ejemplo, consultas sobre SUBE, validación identidad Mi Argentina, asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía) además de la inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

A la par, como sucede regularmente, también se contó con el servicio de vacunación antirrábica de caninos y felinos, sumado a la atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se desplegó el habitual dispositivo puerta a puerta, con la intención de dialogar con vecinos y vecinas, conocer sus inquietudes y necesidades, además de acercarles información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Todo con el complemento de distintos equipos de trabajo, que llevan adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

El Programa Municipal Barrio por Barrio ya lleva recorrido más de 80 barrios, 9 localidades, lo que ha permitido recabar más de 3500 reportes ciudadanos.