Ferro, el primer finalista del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría tiene al primero de los dos equipos que jugará por el título con la victoria de Ferro.

El “Carbonero” venció 3 a 1 a San Martín en el Domingo Colasurdo y tendrá la chance de volver a jugar una Final en el certamen doméstico.

En el elenco dirigido por Gustavo Liggerini los goles fueron obra de Thiago Beltrán en la primera parte y de Joaquín Malinauskas y Juan Álvarez en el complemento; el empate transitorio del “León” había sido de Emmanuel Appelhans.

El rival de Ferro se conocerá en la noche del miércoles cuando Embajadores reciba a Racing en el segundo duelo de “Semis”.