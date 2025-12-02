Ferro, el primer finalista del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” | Infoeme
Ferro, el primer finalista del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

En la noche de este martes, Ferro venció a San Martín en una de las semifinales del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y jugará por el título.

Fotos: Andrés Arouxet

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría tiene al primero de los dos equipos que jugará por el título con la victoria de Ferro.

 

El “Carbonero” venció 3 a 1 a San Martín en el Domingo Colasurdo y tendrá la chance de volver a jugar una Final en el certamen doméstico.

 

 

En el elenco dirigido por Gustavo Liggerini los goles fueron obra de Thiago Beltrán en la primera parte y de Joaquín Malinauskas y Juan Álvarez en el complemento; el empate transitorio del “León” había sido de Emmanuel Appelhans.

 

 

El rival de Ferro se conocerá en la noche del miércoles cuando Embajadores reciba a Racing en el segundo duelo de “Semis”.

 

