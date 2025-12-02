Básquet Local: Racing se quedó con el invicto tandilense y forzó el desempate

En el Parque Olavarría se jugó una nueva final del segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría y con la victoria de Racing, el campeón se definirá en tercer partido.

El “Chaira” derrotó 70 a 59 a Independiente en su gimnasio e igualó la serie final. Sebastián D´Alessio con 16 puntos fue el goleador del partido.

Reñido cruce definitorio hubo en la noche del martes, pero los dirigidos por Matías Orlando hicieron lo que debían para forzar el desempate con templanza en la desventaja e inteligente control cuando logró una distancia de dos dígitos.

En el Parque Olavarría, la final inició con poco gol y recién sobre los minutos finales del primer parcial, el “Rojinegro” logró una leve ventaja que Racing descontó en los segundos 10 minutos en el cuarto más parejo de la noche.

Tras el descanso largo, el elenco racinguista mostró su mejor versión y con varias conversiones cercanas al aro logró una decena de puntos de diferencia que en el último parcial se encargó de controlar a pesar de que Independiente esbozó una reacción que no fue suficiente para revertir el resultado y cerrar la temporada 2025 en el certamen olavarriense.

Síntesis Racing – Independiente:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Rincón, J., Reyes, A. y Carusso, M.

Racing (70): Risso (10), Larregina (0), Ciuffetelli (2), Yaben (11), Mondino (11) -FI- Merchant (6), D´Alessio (16), Santana, Mar. (1), Pietrafesa (8), Santana, Mat. (5). DT- Matías Orlando

Independiente (59): San Martín (8), Di Salvo (2), Ullua (9), Gutkin (6), Zulberti (7) -FI- Weisbeck (0), Lasarte (4), Capristo (4), Lanusse (12), Ojeda (0), Pedone Diez (7). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 14 – 17; 37 – 32; 56 – 48 y 70 - 59