Miércoles 03 de Diciembre 2025
 |  policiales
 |  Violencia de género
 3 de Diciembre de 2025 | 08:45

Pueblo Nuevo: atacó a su pareja con un arma blanca y terminó aprehendido en la comisaría

El hecho ocurrió este martes cuando una mujer que sufrió varios cortes en su cuerpo denunció que el sujeto la había atacado. Intervino la UFI Nº5 especializada en violencia de género. 

Un hombre de 36 años fue aprehendido este martes por la policía en el Barrio Pueblo Nuevo luego de atacar a su pareja con un arma blanca y ser sorprendido por la policía en el lugar, en el marco de un gravísimo hecho de violencia de género

Fuentes policiales revelaron a Infoeme que a raíz de un llamado al 911 efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a un domicilio ubicado en Hornos al 2200, cerca del Arroyo Tapalqué, en donde una mujer que tenía cortes en distintas partes de su cuerpo y denunció que su pareja la había atacado instantes antes. 

A raíz de esto último, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición de la UFI Nº5 que inició una causa caratulada como "Lesiones". 

