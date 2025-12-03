Pueblo Nuevo: atacó a su pareja con un arma blanca y terminó aprehendido en la comisaría

Un hombre de 36 años fue aprehendido este martes por la policía en el Barrio Pueblo Nuevo luego de atacar a su pareja con un arma blanca y ser sorprendido por la policía en el lugar, en el marco de un gravísimo hecho de violencia de género.

Fuentes policiales revelaron a Infoeme que a raíz de un llamado al 911 efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a un domicilio ubicado en Hornos al 2200, cerca del Arroyo Tapalqué, en donde una mujer que tenía cortes en distintas partes de su cuerpo y denunció que su pareja la había atacado instantes antes.

A raíz de esto último, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición de la UFI Nº5 que inició una causa caratulada como "Lesiones".