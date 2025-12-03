Este viernes llega una nueva edición de “Mercados Bonaerenses” en Parque Eseverri

El Municipio informó que este viernes de 9 a 5 se realizará una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses” en el Parque Eseverri ubicado sobre la Avenida Trabajadores y Alsina.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, través de la Coordinación de Economía Popular, se indicó que los vecinos y vecinas que se acerquen podrán encontrar: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales, con la participación de productores locales que ofrecerán distintas elaboraciones.

Además, participará de la feria un camión del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrá productos lácteos, pastas: estos últimos dos rubros 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000).

El Programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

Asimismo tiene por objetivo fortalecer y asistir experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos, que se desarrollen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; fomentar la producción y el consumo de “Alimentos Bonaerenses” a través de la asistencia, formalización y capacitación a productores, comercializadores y municipios, para crear, ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos fijas o itinerantes.

Por último se solicita a la comunidad llevar bolsa y maples de huevo.