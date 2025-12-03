Con más de 20 sedes y 10 espejos de agua iniciará una nueva temporada de Escuelas Abiertas de Verano

El Municipio de Olavarría, junto a la Jefaturas de Educación y Consejo Escolar, se encuentra ultimando detalles en la organización de una nueva temporada de Escuelas Abiertas de Verano, el Programa que se prolongará durante todo el mes de enero y que permitirá que miles de chicos y chicas de distintos puntos del Partido puedan acceder a actividades recreativas y de pileta durante el receso estival.

El programa es desplegado desde el área de educación, ya que la convocatoria es desarrollada por personal docente y directivo de los establecimientos educativos. Pero es gracias a la articulación con el Municipio que la propuesta puede llevarse a cabo, ya que desde la Subsecretaría de Deportes se lleva a cabo la puesta a punto y mantenimiento de espejos de agua, como así también todo lo vinculado a la contratación del servicio de transporte, guardavidas y profesores que encabezarán cada una de las jornadas. Además de la articulación con los clubes donde se realizarán las actividades de pileta.

En esta temporada se contará con la disponibilidad de más de 20 sedes en distintos puntos del Partido, establecimientos en donde los chicos y chicas que integran el programa accederán además al desayuno y almuerzo. Además, serán los sitios donde saldrán y retornarán los micros que los llevarán hasta las piletas o natatorios.

Las sedes serán las siguientes: Centros de Educación Complementaria 803 (Sierra Chica), 804 (Hinojo), 805 (Sierras Bayas), Escuela Primaria 79 de Loma Negra, Escuela Primaria 30 de Espigas, Escuela Primaria 10 de Recalde, Escuela Primaria 75 de Blanca Grande, Escuela 5 de Colonia San Miguel, Escuela Primaria 59, Escuela de Educación Especial 502, Escuela de Educación Especial 504, Centro de Formación Integral, Escuela Primaria 22, Talleres Protegidos, Escuela de Educación Especial 505, Centro de Educación Física 44, Escuela Primaria 58, Escuela Primaria 55, Escuela Primaria 24, Escuela Primaria 56, Escuela Primaria 65, Centro de Educación Complementaria 802, Escuela de Educación Secundaria N° 1, Escuela Primaria 6 y Centro de Educación Complementaria 801 (turno mañana nivel inicial y primario, turno tarde nivel secundario).

Quienes se anoten, de acuerdo a la cercanía con la sede en la que se anoten, podrán disfrutar de actividades de pileta en los siguientes espejos de agua: Club Sierra Chica, Club Hinojo, Club San Martín de Sierras Bayas, Club Loma Negra, Espigas, Recalde, Blanca Grande, Balneario Colonia San Miguel, Club Racing y Bioparque Municipal La Máxima.