Se viene un cambio de horario de apertura para el Centro Cultural "San José"

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, informó que a partir del próximo lunes 15 de diciembre el Centro Cultural Municipal “San José” comenzará a trabajar con un nuevo horario de verano.

Según detallaron, el espacio abrirá sus puertas de lunes a viernes de 7 a 14, miércoles, jueves y viernes de 16 a 20, sábados y domingos de 18 a 21.

Actualmente el espacio cuenta con la exposición de “La Dolce Vita” de Martha Borzi en Sala 1, “Camuflaje” de Natalia Schumacher en Sala 2, “Liturgia” de Juan Martín Sisti en Sala 3 y “Descanso y Amenaza” de Martín Othasegui en Sala 4.

El Centro Cultural Municipal “San José” inauguró un 25 de mayo 2010 y a lo largo de los años se fue convirtiendo en uno de los íconos culturales de la ciudad y la región.