El Municipio contrata guardavidas para la temporada de verano

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, informó que convoca a guardavidas para cumplir funciones durante la temporada de verano en distintos espejos de agua del Partido.
La búsqueda es para cubrir vacantes en las siguientes piletas:
- Bioparque Municipal La Máxima: sábados y domingos de 14 a 18 horas.
- Recalde: de lunes a viernes turno mañana y tarde, fines de semana turno tarde.
- Blanca Grande: de lunes a viernes turno mañana y tarde, fines de semana turno tarde.
- Espigas: de lunes a viernes turno mañana y tarde, fines de semana turno tarde.
Personas interesadas deberán presentarse en la Subsecretaría de Deportes, con oficina en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse vía WhatsApp al 2284 219698.