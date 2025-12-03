El Municipio contrata guardavidas para la temporada de verano | Infoeme
Miércoles 03 de Diciembre 2025 - 13:43hs
Miércoles 03 de Diciembre 2025 - 13:43hs
Olavarría
Infoeme
 comunidad
 | 
 3 de Diciembre de 2025 | 13:22

El Municipio contrata guardavidas para la temporada de verano

El Municipio compartió la convocatoria con la que busca contratar a cuatro guardavidas para diferentes espejos de agua en la temporada de verano. 

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, informó que convoca a guardavidas para cumplir funciones durante la temporada de verano en distintos espejos de agua del Partido.

La búsqueda es para cubrir vacantes en las siguientes piletas:

- Bioparque Municipal La Máxima: sábados y domingos de 14 a 18 horas.

- Recalde: de lunes a viernes turno mañana y tarde, fines de semana turno tarde.

- Blanca Grande: de lunes a viernes turno mañana y tarde, fines de semana turno tarde.

- Espigas: de lunes a viernes turno mañana y tarde, fines de semana turno tarde.

Personas interesadas deberán presentarse en la Subsecretaría de Deportes, con oficina en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse vía WhatsApp al 2284 219698.

 

