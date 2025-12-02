El Tenis de Mesa olavarriense tendrá su “Torneo Aniversario”

En el Salón Blanco de la Municipalidad de Olavarría se realizó la presentación oficial del Torneo Regional del Centro que tendrá lugar en las instalaciones del CEF N°44 con la organización del Club Villa Floresta.

Durante toda la jornada sabatina, el gimnasio “19 de Febrero” recibirá el “Torneo Aniversario” reservado para más de 100 deportistas de 15 ciudades diferentes y Ezequiel Bergues, Germán Santellán y Claudio Crimaldi junto a Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría brindaron los detalles.

“No dudamos en colaborar cuando nos acercaron esta propuesta. Hay muchos niños y niñas practicando la actividad en el Club Villa Floresta y va a ser una interesante propuesta con 20 canchas”, sostuvo el funcionario municipal para luego recordar que desde el Municipio se apoya el crecimiento del deporte y deportistas como es el caso de Francisco Crimaldi, beneficiado del “Programa Evolución” y actualmente continuando con su formación en Europa.

“La fecha es muy especial porque es el aniversario del inicio del deporte acá en Olavarría y va a ser el torneo más grande que hemos organizado”, sostuvo Ezequiel Bergues, uno de los profesores del Club Villa Floresta.

Desde la organización también confirmaron que “habrá jugadores olavarrienses en las seis categorías” y que el certamen “será la última fecha de la Liga Regional”.

El evento que tendrá entrada libre y gratuita y esmerado servicio de cantina dará comienzo a las 10:00 del sábado 6 de diciembre y se extenderá durante toda la jornada.

Por último, no faltó la oportunidad de invitar a la comunidad al Club Villa Floresta para practicar el deporte de lunes a viernes de 18:00 a 22:00.