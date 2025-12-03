Una diputada bonaerense cruzó a Milei por el aumento “insuficiente” del salario mínimo

La diputada bonaerense, Soledad Alonso, cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de fijar por decreto los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) hasta agosto de 2026. La legisladora de Unión por la Patria aseguró que el aumento anunciado resulta “insuficiente” frente al costo real de vida y alertó por el ajuste salarial que impulsa el Ejecutivo libertario.

A través de una publicación en redes sociales, Alonso señaló que la Resolución 9/2025 establece un esquema de incrementos que eleva el salario mínimo desde los $328.400 a los $376.600, en diez meses. En ese contexto, la representante legislativa advirtió que “un incremento de solo $48.200 deja al SMVM muy lejos de lo que necesita una familia tipo para vivir”, según escribió en X.

La integrante de la bancada oficialista, remarcó que la actual conducción nacional, volvió a definir el monto de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario no alcanzara un acuerdo. “El patrón de las ocasiones anteriores: un aumento insuficiente, más cercano a la propuesta del sector empresario que a la que reclamaban los representantes de las y los trabajadores”, según afirmó en su publicación.

Vale precisar que, la Secretaría de Trabajo de la Nación, tomó la determinación después del fracaso de la reunión del 26 de noviembre, donde tanto sindicatos como empleadores presentaron alternativas sin lograr consenso.

En tanto, el nuevo esquema prevé diez subas consecutivas del salario mínimo que inician en noviembre de 2025, con un piso de $328.400 para los mensualizados que cumplen la jornada legal completa. En ese sentido, la normativa aclara que estos montos alcanzarán a todos los trabajadores regidos por la vigente Ley de Contrato de Trabajo, el personal agrario, la administración pública nacional y los organismos estatales empleadores.

En concreto, la resolución fija que la evolución del salario mínimo pasará a los $334.800 en diciembre, $341.000 en enero y $346.800 en febrero. Además, la normativa detalla que el piso de ingresos llegará a $352.400 en marzo del 2026, $357.800 en abril, $363.000 en mayo, $367.800 en junio, $372.400 en julio y $376.600 en agosto del próximo año.

Por otro lado, el Gobierno libertario también modificó la fórmula del seguro de desempleo y la vinculó directamente al salario mínimo. La medida establece que el beneficio equivaldrá al 75% del salario mensual neto más alto de los últimos seis meses y que no podrá ubicarse ni por debajo del 50%, ni por encima del 100% del SMVM vigente en cada tramo.

Finalmente, la diputada Alonso advirtió que esta nueva estructura salarial no resuelve la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el último año. Al respecto, la legisladora oficialista, planteó que la definición del Ejecutivo nacional profundiza el deterioro del salario real y desatiende las necesidades de los trabajadores frente a la inflación.