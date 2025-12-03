El Ejecutivo recibió a carniceros locales para tratar la faena clandestina | Infoeme
Miércoles 03 de Diciembre 2025
 3 de Diciembre de 2025

El Ejecutivo recibió a carniceros locales para tratar la faena clandestina

Imagen Ilustrativa.

El intendente municipal, Maximiliano Wesner, el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, y el veterinario Agustín Romero recibieron a un grupo de carniceros para abordar la problemática de la faena clandestina y la comercialización ilegal de carne.

"Se trata de una situación que representa un grave riesgo para la salud pública y que además perjudica la actividad económica de quienes trabajan de manera registrada", explicaron desde el Ejecutivo.

Y expresaron que "ante estos hechos el Municipio se compromete a trabajar junto a los organismos competentes para desalentar este tipo de prácticas".

Para denuncias enviar un whatsapp a VECINOS EN RED (VER): 2284 544817.

