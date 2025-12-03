El Gobierno definió el valor del salario mínimo para los próximos 10 meses

Ante la falta de acuerdo en ely lejos del pedido de los trabajadores, el Ejecutivo estableció aumentos mensuales delSMVM por diez meses y modificó la fórmula del seguro de desempleo, que ahora queda directamente ligada al piso salarial.

La medida quedó plasmada en la Resolución 9/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y fue aplicada de manera unilateral debido a que el Consejo del Salario no logró consensuar un monto entre los representantes sindicales y empresariales.

La disposición con la firma de la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, también modifica el cálculo de la prestación por desempleo, que pasará a depender de los valores vigentes del salario mínimo.

Según ese texto oficial, el esquema propone los nuevos valores del salario mínimo, que desde agosto de este año estaba en $322.200 mensuales, para el período comprendido entre noviembre de 2025 y agosto del año próximo.

El SMVM registra un nivel que marca una pérdida del poder de compra real del 31,5% desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder. Los empresarios en la reunión ofrecieron un ajuste de $4.800, lejísimo de lo que reclamaron los gremios: llevarlo a entre $553.000 y $736.000 para abril de 2026- .

Así quedan los montos del salario mínimo para los próximos meses:

Desde el 1° de noviembre de 2025: $ 328.400 para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa y en $ 1.642 por hora para los trabajadores jornalizados

Desde el 1° de diciembre de 2025: $ 334.800 y $ 1.674, respectivamente.

Desde el 1° enero de 2026: $ 341.000 y $ 1.705, respectivamente.

Desde el 1° de febrero de 2026: $ 346.800 y $ 1.734, respectivamente.

Desde el 1° de marzo de 2026: $352.400 y $1.762, respectivamente.

Desde el 1° de abril de 2026: $357.800 y $1.789, respectivamente.

Desde el 1° de mayo de 2026: $363.000 y $ 1.815, respectivamente.

Desde el 1° de junio de 2026: $ 367.800 y $ 1.839, respectivamente.

Desde el 1° de julio de 2026: $ 372.400 y $ 1.862, respectivamente.