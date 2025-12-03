Axel Kicillof le tomó juramento a Flavia Terigi, nueva titular de Educación bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, le tomó juramento este martes ala nueva. Fue en el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°26 de San Vicente, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el director saliente, Alberto Sileoni; y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

En ese marco, Kicillof destacó: “Lo que caracteriza al período que atravesamos y por el que vamos a continuar es la defensa irrestricta de la escuela pública: defenderla es seguir transformándola junto a quienes más la conocen, que son sus maestras y maestros, auxiliares, directivos, familias y estudiantes”. Y añadió: “Tenemos la enorme tarea de planificar, pensar y diseñar políticas de cara a la sociedad y de una manera clara: caminando la provincia, visitando las escuelas y escuchando a sus protagonistas”.

Por su parte, Terigi expresó: “Agradezco al Gobernador que me ha propuesto para este cargo al que espero honrar con trabajo y dedicación: tengo un amplio acuerdo con la importancia inédita que el Gobierno provincial le ha dado a la educación y la orientación de su política educativa”.

“No queremos contribuir ni un poco a un país para pocos, individualista; vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de la educación de la provincia un lugar digno y justo para todos y todas”, indicó la flamante funcionaria. Y sumó: “Asumo un compromiso de escucha para pensar juntos las reformas que necesita la escuela para seguir garantizando el cumplimiento de derechos”.

“Ha sido un inmenso honor formar parte de un Gobierno provincial que se dedicó a ampliar el sistema educativo y a transformar la escuela pública todos los días”, dijo Sileoni, quien recibió un reconocimiento. “Hemos trabajado para poner en valor a las instituciones que están presentes en todo el territorio y lo hicimos junto a lo más importante que tenemos: los estudiantes, docentes y auxiliares que componen la comunidad educativa”, recalcó.

Por último, Kicillof resaltó que "frente a un Gobierno nacional que paralizó todas las obras públicas y que está en contra de la inversión educativa, no había mejor ocasión para realizar este acto que la inauguración de una nueva escuela para 500 pibes y pibas de San Vicente”. Y concluyó: “Acá no hay lugar para el egoísmo: los vecinos y vecinas celebran porque hay una nueva institución en el barrio, pero también porque es la número 293 que inauguramos en la provincia de Buenos Aires”.